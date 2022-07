Amminoacido presente nelle proteine del latte e delle uova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amminoacido presente nelle proteine del latte e delle uova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FENILALANINA

Significato/Curiosita : Amminoacido presente nelle proteine del latte e delle uova

(ovvero un legame tra il gruppo amminico di un amminoacido e il gruppo carbossilico dell'altro amminoacido, creato attraverso una reazione di condensazione...

La fenilalanina. in presenza di tale malattia, nel periodo di tempo intercorrente dall'età neonatale fino alla pubertà, l'accumulo di fenilalanina nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

