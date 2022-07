Abbandona l esercito senza permesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbandona l esercito senza permesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Abbandona l esercito senza permesso

Reato commesso dal militare che, in tempo di pace o in guerra, abbandona il suo posto senza esserne autorizzato, con l'intenzione di non ritornare. non va...

Eliminato dai registri di unità dopo trenta giorni e quindi elencato come disertore. le norme in vigore in italia relative alla diserzione sono contenute...