Visita i pazienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Visita i pazienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MEDICO

Significato/Curiosita : Visita i pazienti

Temporaneamente residenti nella struttura, dai pazienti "esterni" o in day hospital, in "visita" alla struttura. ^ paziènte, su treccani.it, vocabolario treccani...

Contiene una pagina redatte da medici wikiquote contiene citazioni sul medico wikizionario contiene il lemma di dizionario «medico» wikimedia commons contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con visita; pazienti; Il primo leader Sovietico in visita in USA; Il visto necessario per visita re alcuni paesi; visita di controllo; Sul biglietto da visita ; Monaci pazienti e laboriosi; Trascina chi si spazienti sce; Si prescrivono ai pazienti ; Desiderosi, impazienti di avere; Cerca nelle Definizioni