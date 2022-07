Una sostanza grassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sostanza grassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLEINA

Produzione e la secrezione di una sostanza grassa chiamata sebo; questa sostanza, composta prevalentemente da colesterolo e acidi grassi, serve a rendere morbida...

Viene chiamata oleina nel mercato degli oli e materie grasse la frazione liquida a temperatura ambiente di oli e grassi. non è una trioleina pura, ma una... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

