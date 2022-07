Una sconfitta militare oggi sinonimo di disfatta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sconfitta militare oggi sinonimo di disfatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPORETTO

Significato/Curiosita : Una sconfitta militare oggi sinonimo di disfatta

Spesa militare, ed è sia una potenza regionale che una grande potenza globale. è il quinto paese più visitato del mondo e vanta il maggior numero di siti...

Battaglia di caporetto (disambigua). coordinate: 46°12'52n 13°38'33e / 46.214444°n 13.6425°e46.214444; 13.6425 la battaglia di caporetto, o dodicesima... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con sconfitta; militare; oggi; sinonimo; disfatta; sconfitta su tutta la linea; Che non è mai stata sconfitta ; I Campi... di una sconfitta dei cimbri; Una sconfitta napoleonica; Congegno militare che lanciava grandi massi; La carta d identità... del militare ; Veloce imbarcazione di uso civile e militare ; militare detto anche graduato; Seguirà oggi ; Scriveranno la storia di oggi ; oggi si chiama Benin; Sulle grandi navi si occupa dei servizi di alloggi amento e mensa; Usato come sinonimo di kermesse; Un sinonimo di allagare; sinonimo di spagnoli; Un sinonimo di prudente; Il fiume che vide la disfatta di Napoleone I; Il sultano che subì la disfatta di Lepanto; Contenta, soddisfatta ; Soddisfatta , gratificata; Cerca nelle Definizioni