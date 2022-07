Una roccia a fior d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una roccia a fior d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCOGLIO

Significato/Curiosita : Una roccia a fior d acqua

Presenti una piccola area umida stagionale, una forra torrentizia (gole di cipollazzo) e numerosi fenomeni carsici legati al rimodellamento della roccia calcarea...

Gastronomico, vedi spaghetti allo scoglio. disambiguazione – se stai cercando l'allenatore calcistico, vedi franco scoglio. uno scoglio è una porzione di roccia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

