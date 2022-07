Toscani come Vasari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Toscani come Vasari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARETINI

Significato/Curiosita : Toscani come vasari

vasari è un edificio di arezzo situato in via xx settembre 55. fu la residenza di famiglia del pittore, architetto e storico dell'arte giorgio vasari...

Culturale ebbe un grande impulso grazie alla feconda attività del primo degli aretini illustri nel mondo delle arti e delle lettere, gaio cilnio mecenate, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

