Il Tonino primo doppiatore di Homer Simpson - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Tonino primo doppiatore di Homer Simpson.

Soluzione 7 lettere : ACCOLLA

Significato/Curiosita : Il tonino primo doppiatore di homer simpson

homer jay simpson è il protagonista della serie televisiva a cartoni animati statunitense i simpson, nonché padre dell'omonima famiglia, creato e disegnato...

Tonino accolla, all'anagrafe antonino accolla (siracusa, 6 aprile 1949 – roma, 14 luglio 2013), è stato un doppiatore, direttore del doppiaggio, dialoghista... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

