Sostiene le scatole di un carico in un trasporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostiene le scatole di un carico in un trasporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PALLET

Significato/Curiosita : Sostiene le scatole di un carico in un trasporto

Varianti riguardanti l'impacchettamento, il mezzo di trasporto e gli autori del lancio. imballaggio: in scatole di cartone paracadutate (maggiormente diffusa);...

Disambiguazione – se stai cercando il comune francese, vedi le pallet. il termine internazionale pallet, in italiano paletta (o più specificamente paletta di carico)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con sostiene; scatole; carico; trasporto; sostiene il piano stradale di un ponte; L autore del romanzo sostiene Pereira; La sostiene la comparsa; Chi la sostiene si alleggerisce; Implica spostamenti e scatole ; I pezzi nelle scatole del Lego; Può diventare... scatole ; Il collezionismo di figurine ritagliate dalle scatole di fiammiferi; Sbarre trasversali su cui poggia il carico dell autoveicolo; Antichi cavalli da carico ; Sollevato da un incarico o da un obbligo; carico di incombenze; Veicolo a motore del trasporto pubblico; Riceveva un obolo per il trasporto di anime; Veicoli da trasporto ; Un mezzo di trasporto per alunni; Cerca nelle Definizioni