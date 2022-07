Sorge sull Oka - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorge sull Oka. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OREL

Significato/Curiosita : Sorge sull oka

Conquistando bolchov e il 23 e il 26 ottobre furono superati i fiumi susha e oka, e immediatamente dopo caddero mcensk e cern; il 29 ottobre i reparti avanzati...

orël (in russo: , pronuncia ['rol], "aquila") è una città della russia, capoluogo dell'omonima oblast' e dell'orlovskij rajon. fu fondata nel xvi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con sorge; sull; sorge a levante; sorge in mezzo all acqua; sorge nel Torinese; La parte in cui sorge il Sol; Al posto dei capelli sull a testa di Medusa; Rivelazione sull a trama di film o serie tv ing; Serie tv sull a vita della regina Elisabetta II; Itinerario panoramico sull a costa californiana; Cerca nelle Definizioni