Rilievo muscolare della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rilievo muscolare della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TENAR

Significato/Curiosita : Rilievo muscolare della mano

Due rilievi muscolari detti eminenza tenar, posto alla base del pollice, ed eminenza ipotenar, posto alla base del mignolo. il dorso della mano invece...

L'eminenza tenar o tenare è il rilievo carnoso posto alla base del pollice sulla faccia palmare della mano. la cute sovrastante questa regione è l'area... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con rilievo; muscolare; della; mano; Dottrina per cui l apatia aveva molto rilievo ; Un modesto rilievo come la collina; Impronta di una figura in rilievo ricavata con la cera; Timbri in bassorilievo ; Malattia al tessuto muscolare del cuore; __muscolare : è un iniezione; Debolezza muscolare ; Guizzo muscolare ; Il Sawyer della letteratura; Una Cristina della TV; Dispositivo della torre di controllo; È l opposto della sintesi; Formano matasse; Si contrae portando la mano alla spalla; Romolo __, ultimo imperatore romano d Occidente; Porta in mano la fiamma olimpica; Cerca nelle Definizioni