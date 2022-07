Quello britannico è stato il più vasto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello britannico è stato il più vasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IMPERO

Significato/Curiosita : Quello britannico e stato il piu vasto

, dawlat isra'il), è uno stato del vicino oriente affacciato sul mar mediterraneo e che confina a nord con il libano, con la siria a nord-est...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi impero (disambigua). un impero (dal latino imperium, "potere militare", "potere coercitivo")... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

