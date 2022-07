Propri dell evoluzione per successive e regolari variazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propri dell evoluzione per successive e regolari variazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ORTOGENETICI

Significato/Curiosita : Propri dell evoluzione per successive e regolari variazioni

Indicano le variazioni del clima della terra, cioè variazioni a diverse scale spaziali (regionale, continentale, emisferica e globale) e storico-temporali...

Ad un piano determinato e/o una finalità[senza fonte]. la concezione ortogenetica più collegata con l'effettiva storia delle scienze naturali è quella... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

