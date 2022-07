Prima desinenza verbale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prima desinenza verbale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Prima desinenza verbale

Del tema verbale + la desinenza, o dell'unione semplice, per i tempi storici quali l'aoristo iii o il piuccheperfetto, con la semplice desinenza. gli esiti...

are – comune della contea di pärnumaa (estonia) åre – comune della contea di jämtland (svezia) association of railway executives – consorzio ferroviario...