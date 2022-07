Pittore della corrente metafisica: Giorgio de __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pittore della corrente metafisica: Giorgio de __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHIRICO

Significato/Curiosita : Pittore della corrente metafisica: giorgio de __

Un pittore, scultore e scrittore italiano, principale esponente della corrente artistica della pittura metafisica. giuseppe maria alberto giorgio de chirico...

Disambiguazione – "de chirico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi de chirico (disambigua). giorgio de chirico (volo, 10 luglio 1888... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con pittore; della; corrente; metafisica; giorgio; Odilon pittore francese; Nolde, pittore del 900; Piet , pittore del 900; Il Gentileschi pittore del 500-600; Il nome della madre di Ulisse; Arcipelago della Tanzania e nota meta turistica; Nota meta turistica della Tanzania; La sede del Dipartimento USA della Difesa; Si usa in casa per portare corrente dove non c è; Lo stato fisico dell acqua corrente ; Lo stato di aggregazione dell acqua corrente ; Una... concorrente della lumaca; E' analoga alla metafisica ; Fratelli come giorgio e Maurizio Damilano; Tra giorgio e Chirico; giorgio chef in tivù; Il giorgio autore di lo uccido; Cerca nelle Definizioni