Piccolo infortunio alla caviglia - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : STORTA

Significato/Curiosita : Piccolo infortunio alla caviglia

Vinto la competizione con la sua nazionale (nonostante un piccolo infortunio alla caviglia gli abbia tolto la possibilità di finire la finale). inoltre...

Via della storta 783. nel 2021 viene fondata una comunità masci con sede nella parrocchia cattedrale, la comunità masci roma 25 la storta nel territorio...

