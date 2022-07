Pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALLORO

Significato/Curiosita : Pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza

L'alloro (laurus nobilis l., 1753) o lauro è una pianta aromatica e officinale appartenente alla famiglia delle lauracee, diffusa nel bacino del mediterraneo...

Fu tolto l'aspetto umano venendo trasformata in alloro. apollo a quel punto mise la pianta di alloro nel suo giardino e giurò di portarne sul suo capo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

