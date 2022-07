Passaggio che precede il gol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passaggio che precede il gol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Passaggio che precede il gol

Sconfitta esterna dell'andata per 1-0, che garantisce ai francesi il passaggio del turno per la regola dei gol in trasferta. la terza stagione con la...

L'assist è, nel calcio, il passaggio decisivo per la realizzazione di un gol. un assist consiste nel passaggio volontario di un calciatore — anche da...