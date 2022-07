Opera di Fellini miglior film straniero agli Oscar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opera di Fellini miglior film straniero agli Oscar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AMARCORD

Significato/Curiosita : Opera di fellini miglior film straniero agli oscar

Premio oscar al miglior film internazionale (academy award for best international feature film), conosciuto fino all'edizione 2019 come premio oscar al miglior...

amarcord è un film del 1973 diretto da federico fellini. è uno dei film più noti del regista, al punto che la parola amarcord, univerbazione della frase... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

