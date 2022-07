I movimento che propugna la separazione fra Stato e Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I movimento che propugna la separazione fra Stato e Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAICISMO

Significato/Curiosita : I movimento che propugna la separazione fra stato e chiesa

Il movimento 5 stelle, reso graficamente anche come movimento 5 stelle e noto con l'acronimo m5s o semplicemente come 5 stelle, è un partito politico italiano...

Del laicismo in una certa società implica solitamente il progressivo declino dell'importanza della fede religiosa nella vita di essa. però laicismo e secolarizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

