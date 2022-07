Molte battaglie civili moderne ne respingono l uso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molte battaglie civili moderne ne respingono l uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VIOLENZA

Significato/Curiosita : Molte battaglie civili moderne ne respingono l uso

Stimate a 25.000. durante la guerra furono combattute molte battaglie importanti, incluse la battaglia di churubusco e quella di padernia. il comandante messicano...

Disambiguazione – se stai cercando il film del 1947, vedi violenza (film). con il termine violenza si intende un atto volontario, esercitato da un soggetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

