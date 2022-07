Un mare italiano in parte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mare italiano in parte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IONIO

Significato/Curiosita : Un mare italiano in parte

Concetto di mare nostrum. il nazionalismo italiano durante la "corsa per l'africa" degli anni 1880, si batté per la creazione di colonie italiane. il termine...

Della metropolitana di roma, vedi jonio (metropolitana di roma). il mar ionio (o jonio) (in albanese: deti jon, in greco: pao) è un bacino del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

