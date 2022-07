Industria che produce e commercializza formaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Industria che produce e commercializza formaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : CASEARIA

Significato/Curiosita : Industria che produce e commercializza formaggi

A. al 60%, produce e commercializza macchine automatiche ed impianti per il confezionamento orizzontale in flowpack e fold per l’industria alimentare...

La casearia invernizzi è un'azienda casearia italiana, appartenente dal 2003 al gruppo francese lactalis. la società viene fondata da giovanni invernizzi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

