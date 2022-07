Grosse botti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosse botti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TINI

Significato/Curiosita : Grosse botti

Utilizzato dai marinai per indicare la quantità di liquido contenuto in grosse botti di legno. suoi componenti per la fabbricazione sono: erbe varie aromatiche...

Martina stoessel muzlera, conosciuta come tini stoessel o semplicemente come tini (buenos aires, 21 marzo 1997), è una cantante e attrice argentina, divenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con grosse; botti; Comune del grosse tano; grosse scomodità; grosse forbici per potare; grosse unghie nelle zampe dei cavalli e dei bovini; Un legno per le botti ; Il botti no... del colpo; Possono esserlo sia panini che giubbotti ; Imbotti tura prima delle maniche di una giacca; Cerca nelle Definizioni