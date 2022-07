Grande lago al confine tra Bolivia e Perù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande lago al confine tra Bolivia e Perù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TITICACA

Significato/Curiosita : Grande lago al confine tra bolivia e peru

Bolivia, ufficialmente stato plurinazionale della bolivia (in spagnolo estado plurinacional de bolivia), è uno stato dell'america meridionale, situato nel...

Stai cercando l'isola maggiore del lago titicaca, detta anche isola titicaca, vedi isla del sol. il lago titicaca è un lago (8.330 km²) situato tra perù... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

