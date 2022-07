Girano in alcuni rasoi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Girano in alcuni rasoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TESTINE

Significato/Curiosita : Girano in alcuni rasoi

Delicatamente persone e oggetti o colpire i nemici con raffiche affilate come rasoi; grazie al suo costume da eroe, può anche volare sfruttando le correnti...

Magnetico. il vantaggio dato da queste testine risiede nella loro sensibilità, migliore rispetto alle vecchie testine induttive, e nella loro dimensione ridottissima... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

