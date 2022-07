Gerone lo fu di Siracusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gerone lo fu di Siracusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Gerone lo fu di siracusa

Indicato come "gerone i" per distinguerlo da gerone ii (o ierone ii), tiranno di siracusa dal 270 al 215 a.c. succede come tiranno di gela al fratello...

Antica tiranno era colui che si proclamava signore di una città, assumendone qualsiasi tipo di potere, sia civile che militare. il termine "tiranno" è di...