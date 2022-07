Formano matasse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano matasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASPI

Significato/Curiosita : Formano matasse

Reticolo di hartig ben sviluppato, mentre le ife intracellulari formano dense matasse. si formano tra piante prive di clorofilla appartenenti alla famiglia...

Disambiguazione – se stai cercando aspi (autostrade per l'italia), vedi autostrade per l'italia. aspi (acronimo di advanced scsi programming interface)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

