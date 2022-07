Era uno degli ingressi di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era uno degli ingressi di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Era uno degli ingressi di milano

Orientale identificava inoltre uno dei sei sestieri storici in cui era divisa la città, il sestiere di porta orientale. la porta era conosciuta anche come porta...

– se stai cercando altri significati, vedi porta ticinese (disambigua). porta ticinese, denominata porta marengo in epoca napoleonica, è una delle sei...