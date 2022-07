Lo emette il neonato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo emette il neonato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Lo emette il neonato

il meconio è il termine utilizzato per descrivere le prime feci di un neonato. diversamente dalle feci tardive, il meconio è costituito dal materiale ingerito...

