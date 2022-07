Elemento usato in campo medico e chimico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elemento usato in campo medico e chimico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : RADIO ISOTOPO

Significato/Curiosita : Elemento usato in campo medico e chimico

Il bismuto è l'elemento chimico di numero atomico 83 e il suo simbolo è bi. è un metallo pesante e fragile, di aspetto bianco-roseo e il cui comportamento...

Quali è a sua volta un isotopo instabile. lo stadio finale del suo decadimento radioattivo è un isotopo del piombo. il radio perde in 25 anni circa l'1%... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con elemento; usato; campo; medico; chimico; elemento chimico il cui simbolo è As; elemento chimico il cui simbolo è Am; elemento chimico il cui simbolo è Si; elemento chimico il cui simbolo è Se; egno di palma usato per produrre mobili; Il musicista accusato di aver avvelenato Mozart; Un acido usato in fotografia; usato come sinonimo di kermesse; Fantoccio piazzato in un campo ; campo per il tiro a volo; Alle estremità del campo ; Esercita un potere persona competente in un campo ; Informazioni che il medico raccoglie dal paziente; medico che si occupa della cura dei capelli; Claudicante medico televisivo; Esame medico a ultrasuoni; Elemento chimico il cui simbolo è As; Composto chimico che viene indicato con lettere dell alfabeto; Elemento chimico il cui simbolo è Am; Elemento chimico il cui simbolo è Si; Cerca nelle Definizioni