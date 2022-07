Dura... come la clavicola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dura... come la clavicola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OSSEA

Significato/Curiosita : Dura... come la clavicola

Persa contro la compagine canadese a causa del riacutizzarsi del dolore alla clavicola già patito alla laver cup. inizia la stagione con la partecipazione...

Per scintigrafia ossea in campo medico, si intende un esame diagnostico, di medicina nucleare, che viene utilizzato per cercare possibili anomalie nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con dura; come; clavicola; Città di un attentato dura nte la maratona del 2013; Sigarette destinate alle forze armate dura nte l ultima guerra; Una verdura nera, viola o bianca; Un famoso viaggio dura to 10 anni; Toscani come Vasari; Conosciuto anche come il muscolo dell anima; Stato organizzato politicamente come gli USA; Aerei militari come quelli di Top Gun; Comprende la clavicola , la scapola e l omero; Comprende la clavicola ; Cerca nelle Definizioni