Derivati da reazione tra aldeide o chetone e alcol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Derivati da reazione tra aldeide o chetone e alcol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACETALI

Significato/Curiosita : Derivati da reazione tra aldeide o chetone e alcol

alcoli primari se il substrato di partenza era la formaldeide, alcoli secondari se era un'aldeide più complessa e alcoli terziari se era un chetone....

Gli acetali sono composti organici rappresentati dalla formula generale r2c(or')2 (in cui "r" indica un gruppo idrocarburico). gli acetali derivano dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

