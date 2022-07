Contiene fermenti lattici vivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene fermenti lattici vivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : YOGURT

Significato/Curiosita : Contiene fermenti lattici vivi

Composizione, con la dicitura precisa "fermenti di skyr". alcuni marchi presenti sul mercato indicano "fermenti lattici", distogliendo la denominazione e la...

Lo yogurt (anche yoghurt o iogurt; dal turco yogurt, dal verbo yogurmak, "mescolare") è un alimento di consistenza cremosa e di sapore acidulo derivato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Lo yogurt (anche yoghurt o iogurt; dal turco yogurt, dal verbo yogurmak, "mescolare") è un alimento di consistenza cremosa e di sapore acidulo derivato...