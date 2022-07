È conferita a chi esercita un potere legittimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È conferita a chi esercita un potere legittimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AUTORITÀ

Significato/Curiosita : E conferita a chi esercita un potere legittimo

L'amministrazione eserciti un potere pubblico in conformità alla legge, in modo da poter conseguire o conservare un'utilità. l'interesse a conseguire un'utilità è detto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi autorità (disambigua). con il termine autorità (dal latino auctoritas, da augeo, accrescere) si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con conferita; esercita; potere; legittimo; Onorificenza conferita a Berlusconi; esercita nti una supremazia; Vi esercita le attività una piccola impresa; esercita un potere persona competente in un campo; L esercita chi ha carisma; potere assoluto; Andreotti disse: il potere __ chi non ce l ha; Esercita un potere persona competente in un campo; È libero se si ha il potere di autodeterminarsi; Restituiti al legittimo proprietario; Il possessore legittimo ; Figlio illegittimo di Filippo II di Macedonia; Possibilità di di ventare legalmente figlio legittimo ; Cerca nelle Definizioni