Città sarda dove si parla anche il catalano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città sarda dove si parla anche il catalano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALGHERO

Significato/Curiosita : Citta sarda dove si parla anche il catalano

Nobiltà sarda: pocos, locos y mal unidos) notò nel 1611 che le principali città parlavano il catalano e lo spagnolo, ma al di fuori di queste non si capiva...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alghero (disambigua). alghero (afi: /al'gro/; l'alguer in catalano, [l'e]; s'alighera in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con città; sarda; dove; parla; anche; catalano; La cosiddetta città di Granito scozzese; Così si definisce una grande area verde di città ; Prima città bombardata con l atomica; città stato dentro al territorio Italiano; Isola sarda che organizza un festival del cinema; Isola sarda sede di un parco nazionale; Località sarda ; Tipica pasta sarda costituita da palline di semola; Si usa in casa per portare corrente dove non c è; I giochi del Paese dove Lucignolo porta Pinocchio; Guanti a sacco dove è separato solo il pollice; Il paese dove è ambientata la Peste di Camus; Si parla va in Provenza; Persona boriosa che parla e scrive di ogni cosa; Il parla mento degli Stati Uniti; Una delle lingue più parla te al mondo; Così sono anche detti dei baffoni lunghi e folti; Macchia bluastra detta anche livido; Conosciuto anche come il muscolo dell anima; C è anche quello botanico; Comune sardo in cui si parla il catalano ; Antoni, architetto catalano ; Joan, pittore catalano ; Artisti come Zenos Frudakis e Bruno catalano ; Cerca nelle Definizioni