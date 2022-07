Capitale nordica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capitale nordica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Capitale nordica

La camminata nordica (nordic walking in inglese, sauvakävely in finlandese, in italiano chiamata anche camminata con bastoni) è un tipo di attività fisica...

Altri significati, vedi oslo (disambigua). oslo (afi: /'zlo/; pronuncia norvegese [²ulu]: pronuncia[·info], nel dialetto di oslo [ùu] – conosciuta anche...