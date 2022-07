Buona e comprensiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buona e comprensiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UMANA

Significato/Curiosita : Buona e comprensiva

Molto buona e comprensiva, molto paziente. il suo rapporto con clifford si dimostra ambiguo, ma fra i due sembra esserci molto sintonia e comprensione...

Femminile di umano antico nome della città di numana, nelle marche diego umaña, ex calciatore colombiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

