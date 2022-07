Alterne in neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alterne in neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NV

Significato/Curiosita : Alterne in neve

Militare e scrittore italiano. il suo romanzo più noto è il sergente nella neve (1953), un'autobiografia della ritirata di russia. legatissimo alla sua terra...

Bassi nv – codice vettore iata di air central nv – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua navajo nv – codice iso 3166-2:us del nevada (stati uniti) nv – simbolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

