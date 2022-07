Vortici pericolosi quando si nuota nel lago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vortici pericolosi quando si nuota nel lago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MULINELLI

Significato/Curiosita : Vortici pericolosi quando si nuota nel lago

Narici e passa ai sacchi nasali mentre lo squalo nuota, mentre viene pompata direttamente dalle narici quando l'animale è a riposo. questo secondo fenomeno...

"multifibra" o treccia). i mulinelli possono essere fondamentalmente di due tipi: a bobina fissa ed a bobina rotante. il mulinello a bobina rotante trova... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

