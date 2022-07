Un volutamente tortuoso giro di parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un volutamente tortuoso giro di parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AMBAGE

Significato/Curiosita : Un volutamente tortuoso giro di parole

Alla composizione di testi poetici, a imitazione del poeti greci euforione di calcide, riano e partenio di nicea, in uno stile tortuoso e arcaizzante, con...

Altre definizioni con volutamente; tortuoso; giro; parole; Dolce da forno volutamente forato; volutamente non riferiti; È volutamente complicato nei romanzi gialli; Si dice di atto volutamente distruttivo; Storto, tortuoso ; Non tortuoso ; Agente di commercio che vende prodotti in giro ; Attraversa giro na e Ripoll; Va in giro armata; Si trovano in giro ; parole di significato più specifico rispetto ad altre; Relativa alla voce e alla pronuncia delle parole ; Insieme di pagine collegate tramite parole chiave; L acqua nelle parole composte;