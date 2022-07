Il verbo essere e il verbo avere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il verbo essere e il verbo avere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUSILIARI

Significato/Curiosita : Il verbo essere e il verbo avere

Significati, vedi verbo (disambigua). il verbo (dal latino verbum, "parola") è una parte del discorso variabile, che indica un'azione che il soggetto compie...

La maggior parte dei cittadini reclutati tra gli ausiliari erano i figli dei veterani tra gli ausiliari che erano stati affrancati grazie al servizio prestato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

