Si usa in casa per portare corrente dove non c è - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa in casa per portare corrente dove non c è. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROLUNGA

Significato/Curiosita : Si usa in casa per portare corrente dove non c e

In elettrotecnica, una prolunga è un cavo elettrico, con alle estremità una presa volante ed una spina. viene utilizzata per collegare un utilizzatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con casa; portare; corrente; dove; Una commedia di De Filippo: Natale in casa __; Ingrid, interprete magistrale di casa blanca; La seconda casa automobilistica del mondo; casa editrice milanese fondata dall omonimo Ulrico; portare a termine un compito; Riportare la concordia; portare ... ai sette cieli; Serve per trasportare cavalli; Lo stato fisico dell acqua corrente ; Lo stato di aggregazione dell acqua corrente ; Una... concorrente della lumaca; Un concorrente della Tim; I giochi del Paese dove Lucignolo porta Pinocchio; Guanti a sacco dove è separato solo il pollice; Il paese dove è ambientata la Peste di Camus; Punto dove finisce una corsa; Cerca nelle Definizioni