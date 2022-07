Una ricetta veneta: __ salmistrata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una ricetta veneta: __ salmistrata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LINGUA

Nelle sue opere come i risi e bisi, le minestre di verdure, la lingua salmistrata, la luganega e la soppressa, il baccalà mantecato, le sarde in saor,...

lingua – organo degli apparati digerente e fonatorio, interno alla bocca lingua – alimento umano lingua – forma storicamente determinata in cui si manifesta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

