Una razza di cani da tartufo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una razza di cani da tartufo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAGOTTO

Significato/Curiosita : Una razza di cani da tartufo

Il beagle o bracchetto è una razza di cani da caccia di taglia media (di origine inglese), in origine usati per lo più per cacciare animali come conigli...

Il lagotto romagnolo o più semplicemente lagotto, è una razza canina, dalle antiche origini italiane, che si è sviluppata nelle zone paludose del sud... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

