Una delle famiglie protagoniste di Guerra e Pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle famiglie protagoniste di Guerra e Pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROSTOV

Significato/Curiosita : Una delle famiglie protagoniste di guerra e pace

guerra e pace (disambigua). guerra e pace (in russo: , traslitterato: vojnà i mir, nell'ortografia originale pre-riforma, ) è...

"rostov" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi rostov (disambigua). rostov sul don (in russo: --, traslitterato: rostov-na-donu)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con delle; famiglie; protagoniste; guerra; pace; Il regista de Il posto delle fragole; A Gerusalemme c è quella delle moschee; L ordine delle canzoni di un concerto; Un seme delle carte italiane; Unione primitiva di famiglie ; Le fortune delle famiglie ; Gruppi di famiglie dominanti; Le... famiglie di pellirosse; Una delle emozioni protagoniste di Inside Out; Nata a Città del Messico, il 30 gennaio 1990, l attrice messicana è una delle protagoniste del nuovo film di Michael Bay Ambularne; Nata a Grand Prairie il 22 luglio 1992, la cantante statunitense è una delle protagoniste del film “Un giorno di pioggia a New York; protagoniste di una nota tragedia di Euripide; Il poeta greco celebre per gli inni di guerra ; Rifugio in caso di guerra ; Il massimo grado che veniva conferito a un sottufficiale per meriti di guerra ; Era un fucile da guerra ; Il Nobel per la pace 1989; Ong Nobel per la pace nel 1999: Medici senza __; Capace di decidere e agire in fretta; Incapace come un personaggio di Italo Svevo; Cerca nelle Definizioni