Una commedia di De Filippo: Natale in casa __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una commedia di De Filippo: Natale in casa __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CUPIELLO

Significato/Curiosita : Una commedia di de filippo: natale in casa __

natale in casa cupiello è un'opera teatrale tragicomica scritta da eduardo de filippo nel 1931. è una delle commedie più conosciute del drammaturgo napoletano...

Consegna a nicolino, che nel frattempo è giunto dai cupiello per riconciliarsi con la moglie. in casa cupiello è tutto pronto per festeggiare la vigilia di natale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

