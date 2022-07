Un training che aiuta a rilassarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un training che aiuta a rilassarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AUTOGENO

Significato/Curiosita : Un training che aiuta a rilassarsi

Di rilassamento, ovvero cercare di rilassarsi il più possibile; training della soglia, consisteva nel produrre un rilassamento tale da posizionarsi al...

Si autodetermina ('autogeno' appunto) partendo dal soma per arrivare alla psiche per tornare al soma e così via. il training autogeno, come dimostra la... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

