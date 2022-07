Tipo di pelle finta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di pelle finta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SKAI

Significato/Curiosita : Tipo di pelle finta

La finta pelle o similpelle e a volte vinilpelle è una pelle sintetica e può essere un tessuto impregnato/spalmato con resine poliuretaniche (chiamata...

skai syed jackson (new york, 8 aprile 2002) è un'attrice statunitense, nota a livello internazionale per il ruolo di zuri ross nella serie televisiva jessie... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con tipo; pelle; finta; In tipo grafia si chiama font; Un tipo di anticoncezionale; Pregiato tipo di caffè; tipo di imbarcazione con tre scafi; Persona che viaggia a piedi, pelle grino; Malattia autoimmune cronica della pelle ; I disegni a fior di pelle ; Non star più nella pelle ; finta pelle per sedili; Corre per finta nel cinodromo; Un film con Jennifer Aniston: Mia __ per finta ; Nel calcio, finta e scarto dell'avversario ing; Cerca nelle Definizioni