Stato organizzato politicamente come gli USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato organizzato politicamente come gli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FEDERALE

Significato/Curiosita : Stato organizzato politicamente come gli usa

5795 gli stati uniti d'america (comunemente indicati come stati uniti, in inglese: united states of america o anche solo united states; in sigla usa) sono...

Partiti di diversa ideologia. erano dirette da un segretario federale (comunemente noto come federale) le federazioni dei fasci di combattimento, articolazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

